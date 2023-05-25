انت الان تتابع خبر مختلّ يقتل امرأة وشرطيين في اليابان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لقيت امرأة وشرطيان مصرعهم، اليوم، على يد مختل في ناغانو (وسط اليابان)، وفقاً لما ذكرت وسائل إعلام محلية تحدثت عن هجوم بسلاح أبيض وسلاح ناري.



وتحصَّن المشتبه به داخل مبنى وفقاً لوسائل الإعلام المحلية، منها: قناة «إن إيتش كاي» التلفزيونية العامة، ولم تتمكن الشرطة المحلية من تأكيد هذه المعلومات في الوقت الحالي.



ونقلت القناة عن شاهد قوله: «كنت أعمل في مزرعة عندما هرعت امرأة آتيةً من الطريق بعيد الساعة 16,00 قائلةً: "ساعدوني"، ثم سقطت، وكان خلفها رجل يرتدي ثياباً للتمويه، بحوزته سكين طويلة، فطعنها بظهرها».



وأضاف الشاهد أنه اتصل بعد ذلك بخدمات الطوارئ، وعندما وصلت عناصر الشرطة إلى مكان الواقعة، أطلق الرجل عليهم النار من بندقية، بحسب وسائل الإعلام المحلية.



ودعت السلطات المحلية سكان المناطق المحيطة بناكانو شمال شرقي مدينة ناغانو، حيث وقعت المأساة، إلى ملازمة منازلهم.



وتعد جرائم القتل العمد نادرة جداً في اليابان حيث يخضع حمل الأسلحة النارية لرقابة شديدة.