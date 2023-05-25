اعتقال شخص صدمت سيارته بوابات مقر رئيس الوزراء البريطاني

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رياض - احمد صلاح - اعتقل عناصر من الشرطة، الخميس، رجلا صدمت سيارته بوابات مقر رئيس الوزراء البريطاني في وسط لندن، وفق ما أعلنت شرطة "سكتلنديارد".

وقالت الشرطة في بيان: "قرابة الساعة 15,20 بتوقيت غرينيتش، اصطدمت سيارة ببوابات داونينغ ستريت في وايت هول. اعتقل عناصر مسلحون رجلا في مكان الحادثة للاشتباه بأضرار جرمية وقيادة متهورة".

ولم تُسجل أي إصابات، فيما قالت الشرطة إن التحقيقات مستمرة.

وكان رئيس الوزراء ريشي سوناك موجودا في مقره، وفق تقارير وسائل إعلام بريطانية، وغادر عقب الحادثة.