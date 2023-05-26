انت الان تتابع خبر اشتباكات خلال اقتحام جيش الاحتلال لمخيم بلاطة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اندلعت اشتباكات مسلحة بين شبان فلسطينيين وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم بلاطة وبلدة قباطية، مما أدى إلى إصابة شاب برصاص الجيش الإسرائيلي.

ودارت اشتباكات مسلحة بين مسلحين في مخيم بلاطة وبين قوات خاصة في الجيش الإسرائيلي، التي اعتقلت شابين، قبل الانسحاب من المخيم.

وكان الجيش الإسرائيلي قد حشد قوات كبيرة حول مخيم بلاطة قبل اقتحامه، وأطلقت قواته قنابل الغاز تجاه منازل المواطنين خلال اقتحامها للمخيم. وأفادت المصادر بسماع دوي انفجارات عنيفة.

كذلك اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة قباطية. وأفادت مصادر محلية بإصابة شاب خلال مواجهات في البلدة.

واعتقلت القوات الإسرائيلية أسيرا محررا، قبل أن تنسحب من قباطية.