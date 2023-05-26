45 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

انت الان تتابع خبر45 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أدى عشرات الآلاف، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال على أبواب ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن نحو 45 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العشرات من دخول المسجد.

وكان آلاف المصلين أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية التي فرضتها قوات الاحتلال.