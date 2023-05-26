انت الان تتابع خبر السفير الأردني في تونس يلتقي وفدا سياحيا أردنيا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - التقى السفير الأردني في تونس الدكتور ماهر الطراونة، ،الجمعة الوفد السياحي الأردني الذي يزور تونس بدعوة من الديوان الوطني التونسي للسياحة وبالتعاون مع السفارة التونسية في الأردن والخطوط الجوية الملكية الأردنية.

وجاءت زيارة الوفد، الذي ضم ممثلين عن الملكية الأردنية، ووكالات سياحة وسفر وصحفيين ومؤثرين، بهدف تعزيز التعاون السياحي وزيادة حجم السياحة البينية والترويج للمواقع السياحية والأثرية في كلا البلدين.

وقال السفير الطراونة، إن العلاقات التي ترتبط فيها المملكة مع شقيقتها دولة تونس، علاقات أخوية ممتدة ومستمدة من التاريخ والقواسم المشتركة للبلدين الشقيقين.

وأكد الطراونه، أهمية تطوير آليات التعاون المشترك في مختلف المجالات، داعياً إلى أن يكون هناك تعاون أكبر بين البلدين في القطاع السياحي لما يتمتعان به من تنوع هائل في المواقع السياحية والأثرية والطبيعة .

وأشار الطراونة إلى أن هناك اتفاقية تعاون سياحي بين الجانبين انبثق عنها لجنة قطاعية سياحية مشتركة فاعلة، مؤكداً الاستمرار في تبادل الوفود السياحية للأثر الإيجابي الذي تحققه تلك الوفود للقطاع السياحي وزيادة نسبة التدفق ما بين الجانبين.

وأشاد ممثل الملكية عماد البخيت بجهود السفير الطراونة ومتابعته للزيارات التي تقوم بها الوفود الأردنية إلى تونس واهتمامه بالوفود السياحية الأردنية .