روسيا: إحباط هجوم بالمتفجرات على مقر حكومي

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رياض - احمد صلاح - أعلنت السلطات الأمنية الروسية، الجمعة، عن إحباط هجوم إرهابي بالمتفجرات في مقر حكومي في مدينة غلينجيك بإقليم كراسنودار شرقي البلاد.

وبحسب بيان صحفي صادر عن هيئة الأمن الفدرالي الروسي: "أحبط الأمن الفيدرالي مخططاً إرهابياً في بلدية غلينجيك، إقليم كراسنودار. وتم اعتقال مواطن روسي من مواليد عام 1981، خطط لتفجير عبوة ناسفة في أحد المقرات الحكومية في المنطقة".

وأضاف البيان: "تم العثور على متفجرات مجهزة للاستخدام مخبأة، كما تم العثور في مكان إقامة الشخص الذي تم اعتقاله على مكونات ومعدات لتصنيع المتفجرات وتعليمات لتصنيع العبوات الناسفة مصدرها شبكات الإنترنت الخاصة بالتشكيلات الأوكرانية".