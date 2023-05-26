انت الان تتابع خبر مقتل 30 إرهابيا في عملية عسكرية بجنوب الصومال والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قتلت قوات الجيش الوطني الصومالي بالتعاون مع الشركاء الدوليين، 30 عنصرا من مليشيات حركة الشباب الإرهابية في عملية عسكرية جرت ,الجمعة، في مدينة "كونتواري" بإقليم شبيلي السفلى بجنوب البلاد.

وأشار ضباط الجيش إلي أن العملية التي نفذتها وحدات من القوات الخاصة بالجيشو بالتعاون مع الشركاء الدوليين وقوات حفظ السلام الإفريقية "أتميس"، أدت إلى مقتل 30 عنصرا إرهابيا، وفق ما أوردته الوكالة الوطنية الصومالية للأنباء (صونا) .

وتأتي هذه العملية في الوقت الذي كثف في الجيش الصومالي بالتعاون مع المقاومة الشعبية عملياته ضد مليشيات حركة الشباب المتطرفة في مناطق بجنوب ووسط الصومال.