انت الان تتابع خبر جيل بايدن ستزور الأردن .. الثلاثاء والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن مكتب سيدة أمريكا الأولى جيل بايدن ،الجمعة أن زوجة الرئيس ستقوم اعتبارا من الثلاثاء المقبل بجولة تزور خلالها عددا من الدولة العربية، بينها الأردن.



وقال بيان للمكتب، "من الثلاثاء 30 أيار إلى الاثنين 5 حزيران 2023، ستتوجه السيدة الأولى جيل بايدن إلى الأردن ومصر والمغرب والبرتغال لتعزيز شراكات الولايات المتحدة وتعزيز أولوياتنا المشتركة في المنطقة".



وأوضح البيان أن اللقاءات التي ستجريها السيدة الأولى "ستركز على تمكين الشباب في جميع أنحاء العالم".