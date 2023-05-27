انت الان تتابع خبر ارتفاع مؤشر داو جونز 350 نقطة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ارتفعت ،الجمعة، مؤشرات الأسهم الأميركية بما فيها مؤشر داو جونز الذي ظل متعثرا طيلة الأيام السابقة.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي المتوسط، قبيل إغلاق اليوم بنحو 350 نقطة ليصل إلى 33114 نقطة، فيما ارتفع مؤشر (S&P500) حوالي 55 نقطة، ليصل إلى 4207 قطة.

كما ارتفع مؤشر "نازداك"، الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، أكثر من 280 نقطة ليصل إلى 12978نقطة.

أما سعر النفط الأميركي الخام "وسترن تكساس" فقد ارتفع قليلا ليستقر عند 72 دولارا للبرميل الواحد.