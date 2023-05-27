انت الان تتابع خبر أسعار النفط ترتفع ‏وتحقق مكاسب أسبوعية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار النفط ،الجمعة، مع اقتراب المسؤولين الأميركيين فيما يبدو من ‏التوصل لاتفاق بشأن سقف الدين الحكومي وبينما تقيم السوق الرسائل المتباينة ‏حول الإمدادات من السعودية وروسيا قبيل الاجتماع التالي لتحالف أوبك+ بشأن ‏سياسة الإنتاج.‏

وارتفع خام برنت 69 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 76.95 دولار للبرميل عند التسوية، كما ‏زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 84 سنتا أو 1.2 بالمئة إلى 72.67 دولار ‏للبرميل، وفق شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.

وعلى أساس أسبوعي، سجل الخامان مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بلغت ‏‏1.7 بالمئة لبرنت و1.6بالمئة لخام غرب تكساس الوسيط.‏

وانخفض خاما القياس أكثر من دولارين للبرميل عند التسوية أمس الخميس.