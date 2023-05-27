انت الان تتابع خبر أسعار النفط ترتفع وتحقق مكاسب أسبوعية والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار النفط ،الجمعة، مع اقتراب المسؤولين الأميركيين فيما يبدو من التوصل لاتفاق بشأن سقف الدين الحكومي وبينما تقيم السوق الرسائل المتباينة حول الإمدادات من السعودية وروسيا قبيل الاجتماع التالي لتحالف أوبك+ بشأن سياسة الإنتاج.
وارتفع خام برنت 69 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 76.95 دولار للبرميل عند التسوية، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 84 سنتا أو 1.2 بالمئة إلى 72.67 دولار للبرميل، وفق شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.
وعلى أساس أسبوعي، سجل الخامان مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بلغت 1.7 بالمئة لبرنت و1.6بالمئة لخام غرب تكساس الوسيط.
وانخفض خاما القياس أكثر من دولارين للبرميل عند التسوية أمس الخميس.