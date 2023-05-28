انت الان تتابع خبر السعودية وأمريكا تدعوان لتمديد الهدنة في السودان والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دعت السعودية والولايات المتحدة الأميركية، اليوم الأحد، طرفي النزاع في السودان، إلى تمديد الهدنة، والتي من المقرر أن تنتهي مساء غد الاثنين.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الرياض وواشنطن بصفتهما ميسّرتين لاتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية بين الأطراف المتحاربة في السودان، فإنهما تدعوان إلى مواصلة النقاش من أجل تمديد الهُدنة التي تنتهي غدا الاثنين عند الساعة 9:45 دقيقة، بتوقيت الخرطوم.



ومساء 22 أيار الحالي، بدأ سريان اتفاق جديد لوقف إطلاق النار بين الطرفين لمدة أسبوع، مع استمرار محادثات بينهما في السعودية، في محاولة للتوصل إلى وقف دائم للقتال وحل سلمي للنزاع.



وأوضحت السعودية والولايات المتحدة في بيان مشترك، "بما أن الاتفاق ليس كاملاً، إلا أن التمديد سيسهل إيصال المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب السوداني".



وأضاف البيان"في ظل عدم وجود اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار الحالي، يظل من واجب الطرفين التقيد بالتزامهما بموجب وقف إطلاق النار قصير الأمد وإعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان".



ويشهد السودان، منذ 15 نيسان الماضي، اشتباكات بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، تشمل العاصمة الخرطوم ومدنًا أخرى شمالي وغربي البلاد، إثر خلافات بينهما، ما أسفر عن عدد كبير من الضحايا وأوضاع إنسانية صعبة، وفق مراقبين محليين ودوليين