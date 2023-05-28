انت الان تتابع خبر. نتائج غير رسمية .. رجب طيب أردوغان يفوز بانتخابات الرئاسة التركية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رفاز الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان بانتخابات الرئاسة التركية بعد منافسة شديدة مع زعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو.

وبعد فرز 99% من الأصوات، حصل أردوغان على52.87% وكيليشدار أوغلو 47.13%.

وبذلك يتمكن الرئيس الحالي حالي من الفوز بولاية ثالثة.

ويستعد أردوغان لالقاء خطاب النصر بعد قليل.

وانطلق انصار الرئيس أردوغان للاحتفال بفوزه بالانتخابات، حيث بدأوا بالتدفق إلى القصر الرئاسي في اسطنبول وانقرة.