8 إصابات خلال اقتحام الاحتلال مدينة جنين

انت الان تتابع خبر8 إصابات خلال اقتحام الاحتلال مدينة جنين والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصيب ثمانية مواطنين فلسطينيين بالرصاص الحي، أحدهم بجروح خطيرة، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، عدة أحياء من مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.



وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من عدة محاور، وإن قناصتها اعتلوا أسطح عدد من البنايات، خاصة في محيط مستشفى جنين الحكومي.



وأضافت الجمعية، أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في مناطق متفرقة من المدينة، أطلقت خلالها الرصاص الحي باتجاههم، ما أدى إلى إصابة ثمانية منهم، أحدهم بجروح حرجة.



وأشارت إلى أن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف من نقل المصابين، وقامت إحدى آلياتها بصدم مركبتي إسعاف، وألحقت بهما أضرارا مادية.

ودفعت قوات الاحتلال بمزيد من التعزيزات إلى مدينة جنين، وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها