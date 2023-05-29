انت الان تتابع خبر بعد أن حرّره الإحتلال من سجونه .. قتله والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الإثنين،عن استشهاد الأسير المحرر أشرف أمين محمد إبراهيم، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان إن الأسير الفلسطيني استشهد متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها برصاص الاحتلال خلال العدوان صباح اليوم على مدينة جنين.

وشهدت المدينة فجر اليوم عملية عدوانية واسعة استمرت لأكثر من ست ساعات، تصدى خلالها المقاومون الفلسطينيون بالرصاص والعبوات الناسفة لقوات الاحتلال.

وأسفرت الاشتباكات عن إصابة حوالي 8 مواطنين بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.