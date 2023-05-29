أبو هديب:البوتاس تتبنى استراتيجية طموحة للمسؤولية الاجتماعية

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رياض - احمد صلاح - قال رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، إنّ "البوتاس العربية" تتبنى استراتيجية طموحة للمسؤولية الاجتماعية تنسجم ورؤى جلالة الملك عبدالله الثاني في تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة في المملكة .

وأضاف المهندس أبو هديب في بيان صحفي، أن الدور المجتمعي لشركة البوتاس العربية لا يقل أهمية عن أدوارها الاقتصادية والاستثمارية، خاصة وأنها تعد واحدة من أكبر وأقوى الشركات الصناعية الأردنية وتحتل مكانة متقدمة عالمياً، وشكلت على مدار السنوات الماضية حالة استثنائية في تحقيق الأرباح والإنجازات وفي تنفيذ مشاريعها التوسعية والرأسمالية، مما وضع على عاتقها مسؤولية مضاعفة للمساهمة في تنمية المجتمعات المحلية خصوصاً تلك التي تعمل فيها الشركة، مع التركيز على بؤر الفقر والمجتمعات الأقل حظاً، وبما يسهم في توفير فرص عمل لأبناء هذه المجتمعات، ويرتقي كذلك بمستوى المعيشة، ويحسن من مستوى الخدمات في تلك المناطق.

واستجابةً لهذه المسؤولية، تضع شركة البوتاس العربية – بحسب المهندس أبو هديب- مخصصات مالية سنوية لدعم وإقامة المشروعات المختلفة، ضمن قطاعات عدة أبرزها: التعليم والتدريب، والبحث والتطوير، والصحة، والبنية التحتية، والثقافة، إلى جانب دعم جامعات أردنية وجمعيات خيرية وإنسانية.

وعلى صعيد التعليم والتدريب، أوضح المهندس أبو هديب أن شركة البوتاس العربية ترتبط بعلاقات وثيقة مع جامعات أردنية ونقابات مهنية في مقدمتها نقابة المهندسين الأردنيين حيث تقوم الشركة سنوياً بتدريب عدد من المهندسين حديثي التخرج في تخصصات هندسية متنوعة تؤهلهم لسوق العمل مستقبلاً، مشيراً إلى أن "البوتاس العربية" تقوم بتمويل مشاريع لجامعات وكليات في كل من الكرك والطفيلة كعقد دورات تدريبية وتأهيل مرافق حيوية وفق الأولويات التي تحددها هذه الجامعات والكليات ويتم الاتفاق عليها سنوياً مع الشركة.

وعلى صعيد دعم المجتمعات المحلية، ذكر المهندس أبو هديب أن شركة البوتاس العربية باشرت بإنشاء مراكز لذوي الاحتياجات الخاصة في كل من جرش، وعجلون، والمفرق، وتنفذ على صعيد البنية التحتية مشروع شاطئ سياحي على البحر الميت بإشراف من بلدية الكرك، ومشروع إنارة المقامات في المزار الجنوبي

وعلى جانب دعم الجمعيات والمؤسسات الخيرية، قدمت شركة البوتاس العربية دعماً لمركز زها الثقافي في غور الصافي، والمركز الوطني لصحة المرأة في محافظة الطفيلة من حيث تمويل شراء الأدوية الأجهزة الطبية والقيام بحملات طبية مجانية، إلى جانب تقديم دعم لقرى الأطفال SOS في محافظة العقبة، ودعم الهيئة الخيرية الهاشمية بتمويل شراء باص نقل، وتوزيع طرود غذائية في محافظة الكرك.

وعلى الصعيد الرياضي، بين المهندس أبو هديب أن الشركة تدعم الفعاليات والأنشطة الرياضية بالتعاون مع وزارة الشباب والأندية والاتحادات الرياضية المختلفة.

وشدد المهندس أبو هديب على أن شركة البوتاس العربية وضعت الاستدامة في قائمة أولوياتها الاستراتيجية، حيث تعد من الشركات الملتزمة بحماية البيئة وتخفيض الانبعاثات الكربونية وبما يتوافق وجميع المعايير البيئية والقواعد والقوانين التنظيمية ذات العلاقة، موضحاً أن الشركة تعمل على الدوام على تطوير بيئة عمل آمنة لموظفيها ولمقاوليها.

وعلى صعيد الابتكار والتطوير، بين المهندس أبو هديب أن الشركة تسعى للاستثمار في البحث والتطوير لتحسين أدائها وتطوير منتجاتها بما يتوافق مع معايير الجودة والاستدامة، إلى جانب دعم مشاريع تنموية مستدامة تلبي احتياجات قطاعي المرأة والشباب في مناطق عمل الشركة والمناطق القريبة منها.