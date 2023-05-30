انت الان تتابع خبر تمديد الهدنة بين الجيش السوداني والدعم السريع 5 أيام والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت السعودية والولايات المتحدة، الاثنين، في بيان مشترك تمديد هدنة وقف القتال في السودان بين الجيش السوداني وقوات الرد السريع لـ 5 أيام أخرى.

وقال مكتب الشؤون الأفريقية بالخارجية الأميركية إن "تمديد الهدنة بالسودان سيتيح الوقت لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية".

وأعلنت السعودية والولايات المتحدة أمس، أن طرفي النزاع في السودان انتهكا الهدنة مراراً، وعرقلا وصول المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية.





