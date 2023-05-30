انت الان تتابع خبر المغرب .. استحداث ما بين 4 و5 قنصليات في السنة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الاثنين بمجلس النواب المغربي، أن الوزارة تحرص على تقريب الخدمات القنصلية إلى أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وذلك من خلال إحداث ما بين 4 و5 قنصليات في السنة.



وأوضح السيد بوريطة، في معرض جوابه عن أسئلة شفهية حول موضوع "جودة الخدمات القنصلية"، أنه في إطار تحسين الخدمات القنصلية وتجويدها أيضا تعمل قنصليات المملكة بمختلف بلدان العالم على تعزيز الاتصال المباشر بأفراد الجالية، وإحداث قنصليات متنقلة بغية تقريب الخدمات إليها، علاوة على تجويد"التقطيع" القنصلي.





و أبرز الوزير أن تحسين هذه الخدمات يتجلى أيضا في إحداث بوابة إلكترونية قنصلية، وكذا من خلال "الدليل القنصلي الموحد" ومركز الاتصال متعدد اللغات، وتدبير الرسوم القنصلية عن بعد، وتحسين خدمات المواعيد، مشيرا، في هذا الإطار، إلى أن هذه الخدمات تتضاعف خلال عملية "مرحبا" التي ترمي إلى مواكبة ولوج الجالية المغربية المقيمة بالخارج إلى المملكة وعودتها إلى البلدان المضيفة.





وفي إطار الحرص على توسيع الخدمات القنصلية، يضيف الوزير، تعمل المملكة على احداث مداومة لعمل القنصليات يومي السبت والأحد، وتوسيع الشبكة القنصلية في إفريقيا والولايات المتحدة، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح الجالية المغربية المقيمة بالخارج أثناء وضع القوانين، مشيرا، في، هذا الصدد، إلى إمكانية اعادة فتح قنصليتي طرابلس وبنغازي بليبيا خلال الصيف المقبل.





