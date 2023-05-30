انت الان تتابع خبر مصادر: جولة للفيصلي في فلسطين واجتماع طارئ لمجلس الإدارة في عمّان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت مصادر رياضية أن مجلس إدارة النادي الفيصلي دعي لاجتماع عاجل في مقره بالعاصمة عمّان اليوم الثلاثاء لبحث تداعيات ما جرى في بطولة القدس والكرامة في فلسطين المحتلة.

وكشفت المصادر من داخل فلسطين أن بعثة الفيصلي تستعد اليوم الثلاثاء لجولة في فلسطين.

وقالت المصادر إن الاجواء في فلسطين تشي بأن الفيصلي باق في فلسطين، رغم إعلان إدارة النادي في بيان مقتضب اعتزام البعثة مغادرة رام الله اليوم الثلاثاء.

وأشارت المصادر إلى أن مغادرة رام الله والانسحاب من البطولة قرار صعب، ومستبعد في الوقت ذاته، حيث يتهيأ الوفد الأردني الذي يضم بعثتي الفيصلي والوحدات، لزيارة القدس المحتلة والخليل.

وتحدثت المصادر عن مساع من الاتحادين الأردني والفلسطيني لكرة القدم، وسفير الأردن في فلسطين، حتى ساعة متأخرة من يوم أمس الإثنين لثني الفيصلي عن مغادرة البطولة، بعد أحداث الشغب ونزول جماهير إلى أرض الملعب في مباراة الأفتتاح التي واجه فيها الفيصلي فريق الوحدات.

وكانت المباراة توقفت في الدقيقة 91 والنتيجة تشير لتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.