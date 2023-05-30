انت الان تتابع خبر هدوء نسبي يعم الخرطوم بعد تمديد وقف إطلاق النار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال سكان إن الاشتباكات هدأت في العاصمة السودانية الخرطوم، الثلاثاء، بعد اتفاق الجيش وقوات الدعم السريع على تمديد وقف إطلاق النار، لكن كان بالإمكان سماع دوي إطلاق النيران في بعض المناطق.

ووافق طرفا الصراع الذي اندلع في منتصف أبريل على تمديد وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعا لـ5 أيام أخرى قبيل موعد انتهائه الذي كان مقررا مساء الإثنين.

ويهدف الاتفاق إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين.

وتوسطت السعودية والولايات المتحدة لإبرام الاتفاق وتراقبان تنفيذه، وقال البلدان إن طرفي الصراح انتهكا الاتفاق لكنهما سمحا بوصول المساعدات إلى ما يقدر بنحو مليوني شخص.

ماذا قال سكان الخرطوم؟

قالت هند صابر (53 عاما) وهي من سكان الخرطوم "نتمنى أن تنجح هذه الهدنة حتي تقف الحرب قليلا ونستطيع العودة لحياتنا الطبيعية. عندنا أمل في الهدنة ولا توجد لدينا خيارات أخرى".

وقبل ساعات من توقيع تمديد وقف إطلاق النار، تحدث سكان عن اندلاع قتال عنيف في مدن الخرطوم وأم درمان وبحري التي تشكل معا ولاية الخرطوم ولا يفصلها عن بعضها البعض سوى ضفاف النيل المتقابلة.

نزوح وأعمال نهب

وتسبب الصراع في نزوح ما يقرب من 1.4 مليون شخص من ديارهم ومن بينهم ما يربو على 350 ألف شخص عبروا الحدود إلى بلدان مجاورة.

وتعرضت مناطق في العاصمة لأعمال نهب كبيرة وتعاني من انقطاع متكرر للكهرباء والمياه. وتوقفت معظم المستشفيات عن العمل.

واندلع الصراع في 15 أبريل بسبب خلافات حول خطة مدعومة دوليا تحدد تفاصيل عملية انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات تحت إشراف حكومة مدنية.