انت الان تتابع خبر مستوطنون صهاينة يهاجمون منازل الفلسطينيين في نابلس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصيب 10 فلسطينيين، فجر الأربعاء، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والحجارة، والعشرات بحالات اختناق بالغاز السام، خلال هجوم للمستوطنين على منازلهم في جالود، جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد المسعف بشار قريوتي، بأن عشرات المستوطنين هاجموا منازل المواطنين، مما أدى لإصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وسبعة آخرين بالحجارة، والعشرات بينهم أطفال بالاختناق بالغاز السام.

وأكد أن طواقم الدفاع المدني وإسعاف قريوت أخلت عدة عائلات من 3 منازل جراء الهجوم.

وأشار إلى أن أهالي قرية جالود والقرى المجاورة تمكنوا من صد الهجوم.