انت الان تتابع خبر العراق يخصص 417 مليون دولار لمشروع أنبوب بحري جديد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - في خطوة تهدف لتعزيز الصادرات النفطية، قررت الحكومة العراقية الموافقة على تخصيص حوالي 417 مليون دولار لمشروع بناء أنبوب التصدير البحري الثالث.

وكانت شركة نفط البصرة، قد أعلنت، الاثنين، عن وجود مشاريع استراتيجية كبيرة للبنى التحتية والإنتاج والتصدير.

وقال مدير الشركة، باسم عبد الكريم، لوكالة الأنباء العراقية: إن "شركة نفط البصرة هي الشركة الأولى التي ترفد موازنة الدولة العراقية بأكثر من 75‎ بالمئة".

وأضاف عبد الكريم، أن "الشركة لديها مشاريع استراتيجية كبيرة للبنى التحتية والإنتاج والتصدير".



وأشار إلى، أن "هناك شركات أجنبية عاملة في البصرة، وهناك شركات أجنبية أخرى أيضاً، ستدخل العمل خلال جولات التراخيص المقبلة"

وكانت شركة نفط البصرة الحكومية العراقية تعاقدت مع شركة "رويال بوسكاليس" الهولندية لبناء خط الأنابيب الذي تبلغ طاقته التشغيلية مليوني برميل يومياً.

كما وافق مجلس الوزراء العراقي في اجتماعه الأخير، على مشروع محطة للطاقة الشمسية بقيمة 520.23 مليون دولار مع شركة "باور تشاينا" الصينية في جنوب العراق بقدرة 750 ميغاواط.