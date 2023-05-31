انت الان تتابع خبر مفاوضات كثيفة لبايدن لإقناع النواب الأمريكي بشأن "سقف الدين" والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع اقتراب الخامس من آيار، يضاعف الرئيس الأمريكي جو بايدن محاوراته مع المشرعين الجمهوريين في مجلس النواب للوصول إلى اتفاق مبدئي لرفع سقف الدَّين الأميركي، وبالتالي تجنب التخلف عن السداد.



وجاء هذا الاتفاق الذي يمثل اختراقاً في أعقاب مفاوضات طويلة وحادة بين الطرفين قبل الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق في 5 يونيو/ حزيران الذي حددته وزيرة الخزانة جانيت يلين.



وقال بايدن إن التوافق السبت على مسودة مشروع قانون بشأن رفع سقف الدين الحكومي سيمنع "تخلفاً كارثياً عن السداد".



وأضاف الرئيس الديمقراطي أن مشروع القانون يمثل "تسوية تعني أنه لن يحصل أحد على ما يريد"، لكنه أكد أن الاتفاق "يمنع ما كان يمكن أن يكون تخلفاً كارثياً عن السداد يؤدي إلى ركود اقتصادي وتدمير حسابات التقاعد.



من جهته، أكد رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي، التوصل إلى اتفاق مبدئي مع البيت الأبيض بشأن رفع سقف الدَّين الحكومي، متوقعاً التصويت عليه في الكونغرس الأربعاء.



وقال مكارثي إنه سيتحدث مرة أخرى إلى الرئيس جو بايدن الأحد، ويشرف على الصياغة النهائية لمشروع القانون، مضيفاً أن مجلس النواب "سيصوت عليه الأربعاء".



وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد قالت الجمعة إن الحكومة ستعاني من نقص في الأموال سيجعلها غير قادرة على سداد جميع فواتيرها في الخامس من يونيو ما لم يتخذ الكونغرس إجراءً بشأن سقف الدَّين، وهو موعد متأخر قليلاً عن توقعاتها السابقة بالتخلف عن السداد في الأول من يونيو، لكنه أكثر حزماً.



ومن شأن أي اتفاق مبدئي بين الرئيس الديمقراطي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي أن يمثل بداية لما يمكن أن يؤدي إلى سنّ تشريع في عملية تستغرق أسبوعاً من خلال الكونغرس الذي تشتد فيه حدة الانقسام.