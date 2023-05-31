انت الان تتابع خبر زعيمان عربيان لم يهنئا أردوغان بفوزه بالانتخابات .. من هما؟ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - غاب رئيسان عربيان عن الصورة التي نشرتها وكالة "الأناضول" التركية وضمت زعماء ورؤساء حكومات الدول العربية، الذين قدموا التهاني للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لفوزه بانتخابات الرئاسة.

الصورة التي نشرتها الاناضول وأظهرت الزعماء والقادة العرب غاب عنها الرئيس السوري بشار الأسد، والرئيس التونسي قيس سعيد، وهما لم يقدما التهاني إلى أردوغان بفوزه بالانتخابات.

وفي تصريح يوم الاثنين، استبعد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن عقد اجتماع بين أردوغان والأسد على المدى القصير، مشيرا إلى أن "عقد مثل هذا اللقاء يعتمد على الخطوات التي ستتخذها سوريا مستقبلا"، دون مزيد من التوضيح.

وقبل الانتخابات التركية، قال الأسد إنه مستعد للقاء أردوغان فقط بعد انسحاب القوات التركية من سوريا. فيما أكد أردوغان أن بلاده ستحافظ على وجودها في شمال سوريا، ولن تقبل طلب الرئيس السوري بالانسحاب.

من جانبه، لم يصدر الرئيس التونسي برقية تهنئة لأردوغان بمناسبة فوزه في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية. بينما كان أردوغان من أول المهنئين بفوز سعيد في الانتخابات الرئاسية بتونس عام 2019.

والعام الماضي، عرفت العلاقات التركية التونسية أزمة دبلوماسية، بسبب بيان صادر عن أردوغان انتقد فيه حل البرلمان التونسي من قبل سعيد.

وردا على ذلك، استدعت وزارة الخارجية التونسية سفير أنقرة لديها احتجاجا على تصريحات أردوغان.

واعتبرت الوزارة أن تصريح أردوغان تدخل "غير مقبول في الشأن الداخلي ويتعارض تماما مع الروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين ومع مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول".