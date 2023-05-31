انت الان تتابع خبر استشهاد 5 عناصر من الجبهة الشعبية بغارة للاحتلال في لبنان .. صور والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استشهد 5 من عناصر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، فجر الأربعاء، بفعل غارة نفذها الاحتلال الاسرائيلي عند الحدود اللبنانية السورية.



وأفاد عضو اللجنة المركزية في الجبهة لشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة بدر أحمد جبريل، بأن "العدو الصهيوني قام فجر اليوم بغارة جوية استهدفت أحد مواقع فدائي الجبهة في لبنان (قوسايا)".



وأوضح أن الغارة "أسفرت عن وقوع خمسة شهداء وعدد من الجرحى، إضافة لخسائر مادية ".