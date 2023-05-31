انت الان تتابع خبر سوريا تستأنف رحلات الطيران المباشرة مع دولة جديدة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - وصلت اليوم الخميس إلى مطار دمشق الدولي أول طائرة مباشرة من فنزويلا قادمة من مطار كاراكاس إيذانا بعودة حركة النقل الجوي بين البلدين المتوقفة منذ نحو 12 عاما.

وأفادت وكالة "سانا" السورية، بأنه على متن الطائرة 102 راكب منهم وزير النقل الفنزويلي ونائب وزير الخارجية الفنزويلية ووفد مرافق.

ونشرت الوكالة السورية صورة للطائرة الفنزويلية لدى وصولها إلى مطار دمشق في العاصمة السورية.

وقال السفير خليل بيطار مدير إدارة أمريكا في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح صحفي بمطار دمشق: "من المقرر أن تكون هناك رحلة كل 15 يوما بين دمشق وكاراكاس".