انت الان تتابع خبر روسيا: دمرنا آخر سفينة حربية أوكرانيا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن الجيش الروسي، اليوم الأربعاء، عن تدمير سفينة "يوري أوليفيرينكو"، وهي آخر سفينة حربية للبحرية الأوكرانية في ميناء أوديسا.

وجاء في بيان الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا: "في 29 مايو، دمرت القوات الجوية الروسية بسلاح عالي الدقة آخر سفينة حربية للقوات البحرية الأوكرانية، يوري أوليفيرينكو في ميناء أوديسا".

وعلى صعيد العمليات العسكرية، قالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت 12 صاروخا من طراز "هيمارس" وصاروخا من طراز "ستورم شادو" البريطاني.

وجاء في التقرير الصحفي اليومي للوزارة أن أكثر المعارك ضراوة الآن تدور في منطقة أفدييفكا على محور دونيتسك.

وأشارت الوزارة إلى مقتل نحو 70 عسكرياً أوكرانياً على محور كوبيانسك، وأكثر من 50 عسكرياً أوكرانياً على محور كراسني ليمان وأكثر من 200 عسكري على محور دونيتسك، و30 على محور خيرسون، وذلك خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت الوزارة أن وحدات اقتحام من قوات "أحمد" بدأت تنفذ عمليات هجومية ناجحة على محور مارينكا.