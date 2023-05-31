انت الان تتابع خبر الإحتلال الصهيوني يهاجم مسيحيي القدس والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ما زل الإحتلال يمارس طقوسه ضد كافة الديانات الأخرى، وجميع من يخالف عقائده الإحتلالية في كافة أرجاء العالم، حتى وصل به الأمر إلى محاربة اصحاب الديانات المسيحية في القدس الشريف.

ومارس قاد نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس آرييه كينغ، الأحد، مسيرة للاعتراض على تنظيم المسيحيين في المدينة احتفالا دينيا لهم في محيط حائط البراق، وطالب مع عشرات المستوطنين الذين رافقوه بفض الاحتفال بزعم أنه نظم لدواع "تبشيرية".



وعرض حساب منظمة "الآثار في ظل الصراع" الإسرائيلية على الإنترنت فيديو يظهر فيه كينغ، الذي ينتمي إلى التيار الديني المتشدد، وهو يطالب بطرد المسيحيين من القدس المحتلة.



واعتبرت المنظمة أن التظاهرة تمثل مؤشرا آخر يعكس "التفوق اليهودي وتهويد القدس"، على حد قولها.



وتساءلت المنظمة: "في الأسبوع الماضي، كانت مسيرة الأعلام واليوم جرى استهداف المسيحيين، فماذا سيحدث الأسبوع القادم؟".



وسمح الاحتلال الإسرائيلي في 18 مايو/ أيار الجاري بتنظيم ما تُسمى "مسيرة الأعلام"، وذلك احتفالاً باحتلال الشطر الشرقي من مدينة القدس عام 1967، تحت مُسمّى "توحيد القدس"، وشارك فيها عدد من المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية ووزراء، على رأسهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اليمينيان المتطرفان.



وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد وثقت بالصوت والصورة إقدام عناصر جماعات المستوطنين على التنكيل بالمسيحيين في القدس والاعتداء على القساوسة وتخريب المقابر المسيحية في المدينة.



وقد وثق تقرير بثته قناة "كان" التابعة لسلطة البث الرسمية قبل شهرين إقدام شبان إسرائيليين على مهاجمة الكنيسة الأرمنية في القدس الشرقية، واعتدائهم على الشبان المسيحيين.



غضب من رفع علم الاحتلال الإسرائيلي بحفل مدرسي في القدس

يشار إلى أن رموز دينية للمستوطنين، وعلى رأسهم بنتسي غوفشتاين، زعيم حركة "لاهفا" المتطرفة، دافعت عن إحراق الكنائس بزعم أن الشريعة اليهودية تحظر السماح بالتعبد بها بوصفها "ديانة وثنية"، فيما كان عناصر من تنظيم "شارة ثمن" الإرهابي الإسرائيلي قد أحرقوا قبل 4 سنوات كنيسة "السمك والخبز" في الجليل، شمالي فلسطين.