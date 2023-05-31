انت الان تتابع خبر الجيش السوداني يعلق مشاركته في مفاوضات جدة .. والسبب والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لم تفلح الهدنة الأخيرة بين الجيش السوداني والدعم السريع مما دفع الجيش السوداني إلى إعلان تعليق المحادثات الجارية في جدة والتي جاءت برعاية سعودية أمريكية، لوقف إطلاق النار وتمكين المنظمات الإنسانية من إيصال المساعدات الإنسانية إلى الداخل السوداني.

نقلت وكالتا رويترز وفرانس برس، الأربعاء عن مسؤول سوداني قوله إنّ الجيش علّق مشاركته في محادثات جدة بشأن وقف إطلاق النار وتمكين وصول المساعدات الإنسانية.



يأتي ذلك بعد يومين من إعلان تمديد الهدنة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لخمسة أيام، واتفاقهما على استمرار النقاش بينهما لإجراء تعديلات على الاتفاق الأساسي، بما يضمن تجنب وقوع الجانبين في خروقات تعرقل الهدنة.



أعلن الجيش السوداني، مساء الأربعاء، تعليق المحادثات الجارية في جدة بالسعودية التي تجري برعاية واشنطن والرياض للتوصل إلى هدنة مع قوات الدعم السريع، وعزا ذلك إلى "عدم التزام المليشيا المتمردة (الدعم السريع) بتنفيذ أي من البنود التي نص عليها الاتفاق، والاستمرار في خرق الهدنة".



قال الجيش السوداني في بيان مقتضب، الأربعاء، إن قواته صدّت هجومًا يائسا على مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان (جنوب)، وكبدت مليشيا الدعم السريع خسائر كبيرة".



ولم يصدر تعليق من قوات الدعم السريع بشأن هجوم مدينة الأبيض على الفور.



تجددت الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدة مناطق بالعاصمة الخرطوم. وأفاد شهود عيان "الأناضول"، أن أحياء جنوبي الخرطوم تشهد قصفًا عنيفًا واشتباكات عنيفة.



وذكر آخرون أن أصوات مدفعية ثقيلة تدوّي في شمال مدينة أم درمان غربي العاصمة.



وبحسب الشهود فإن أصوات انفجارات متواصلة تسمع في منطقة كرري بمدينة أم درمان.



كما أغلق الجيش السوداني جسر الفتيحاب على النيل الأبيض، الرابط بين الخرطوم وأم درمان من ناحية مدينة أم درمان، وفق ما ذكر الشهود.



أعلن مسؤول في الحكومة السودانية، لوكالة فرانس برس، أنّ الجيش السوداني "علق مشاركته في مفاوضات جدة" بالسعودية التي تجري برعاية أميركية وسعودية للتوصل إلى هدنة مع قوات الدعم السريع التي تنازعه السلطة.



وقال هذا المسؤول طالباً عدم كشف هويته، إنّ الجيش اتخذ هذا القرار "بسبب عدم تنفيذ المتمردين البند الخاص بانسحابهم من المستشفيات ومنازل المواطنين وخرقهم المستمر للهدنة".



أعلنت قوات الدعم السريع بالسودان، مساء الثلاثاء، "الدعم التام" للمساعي السعودية الأميركية المرتبطة بوقف إطلاق النار مع جيش البلاد وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من الصراع.



وقالت، في بيان، إنها "تجدد دعمها التام للمبادرة (المساعي) السعودية الأميركية بشكل صادق وأمين استشعارا لحجم المعاناة التي يعيشها شعبنا خاصة في المناطق المتأثرة بالحرب التي فرضت علينا ولم تكن خيارنا إطلاقاً".



وأضافت أنّ "خروقات الهدنة مستمرة من الجيش إذ يواصل القصف الجوي وطلعات الطيران والمسيّرات، وهو ما عطل الهدف الرئيسي من الهدنة، وهو معالجة الوضع الإنساني الكارثي للشعب"، فيما لم يصدر تعليق فوري من الجيش بشأن هذه الاتهامات.



وتابعت: "على الرغم من كل ذلك سنواصل التزامنا بالهدنة، ونعمل بجدية من أجل إنجاحها وستكون أولوياتنا كيفية معالجة الأزمة الإنسانية".



وتتواصل منذ عدة أسابيع محادثات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة جدة السعودية برعاية المملكة والولايات المتحدة الأميركية، في محاولة للتوصل إلى وقف دائم للقتال وحل سلمي للنزاع المسلح المستمر منذ 15 إبريل/ نيسان الماضي.