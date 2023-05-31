انت الان تتابع خبر رويترز:رئيس الوزراء القطري يجرى محادثات سرية مع زعيم حركة "طالبان" والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نقلت "رويترز" عن مصدر قوله إن رئيس وزراء قطر أجرى محادثات سرية مع زعيم حركة "طالبان" هذا الشهر في أفغانستان حول سبل تهدئة التوترات مع المجتمع الدولي، مؤكدا أن الاجتماع كان إيجابيا.

والاجتماع الذي عقد في مدينة قندهار الأفغانية في 12 مايو بين رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزعيم طالبان هبة الله آخندزاده هو أول اجتماع معلن بين زعيم طالبان ومسؤول أجنبي.

وأشار المصدر إلى أنه جرى إطلاع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على أمر الاجتماع وأنها "تنسق بشأن كل القضايا التي أثيرت في المحادثات" بين الجانبين مع قطر بما يتضمن إجراء المزيد من الحوار مع طالبان.

وقال المصدر إن رئيس الوزراء القطري أثار قضايا أخرى مع زعيم طالبان من بينها ضرورة إنهاء الحظر الذي فرضته طالبان على تعليم الفتيات وتوظيف النساء.

وحسب المصدر فإن واشنطن دعمت رفع مستوى المحادثات، بعدما لم تسفر محادثات على مستوى أدنى عن تحقيق نتائج، على أمل التوصل لانفراجة لإنهاء الحظر الوحيد من نوعه في العالم وتخفيف حدة الأوضاع الإنسانية المتردية والأزمة المالية التي تسببت في دفع ملايين الأفغان للجوع والبطالة.