انت الان تتابع خبر الإمارات .. خطة جديدة لإنشاء نخلة كبرى في دبي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، عن خطة جديدة لإنشاء جزيرة "نخلة جبل علي" الاصطناعية التي ظل تنفيذها معلقا منذ عام 2009، وهي ضعف حجم نخلة جميرا التي تم تنفيذها بالفعل.

وقال الشيخ محمد بن راشد وهو أيضا نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، إن زوار الجزيرة سيستمتعون بأكثر من 80 فندقا ومنتجعا في الجزيرة الجديدة.

وأضاف في تغريدة على "تويتر" يوم الأربعاء، "دبي تنمو وتزدهر.. نعلن اليوم المخطط الجديد لنخلة جبل علي.. مساحتها ضعف نخلة جميرا.. شواطئها تصل لـ110 كم.. مرابعها البحرية والخضراء ستوفر السكن بأعلى جودة حياة.. وزوارها وسياحها سيتمتعون بأكثر من 80 فندقا ومنتجعا توفر تجارب سياحية جميلة لهم ولأسرهم".

وتابع قائلا: "أعلنا عن هدفنا بمضاعفة اقتصاد دبي بحلول 2033 وكل يوم نضيف لبنة جديدة في بناء أجمل مدينة في العالم".

وجزيرة نخلة جميرا الحالية واحدة من المناطق الأكثر جذبا في دبي.

ومطور الجزر هو شركة نخيل العقارية المملوكة للدولة، التي استحوذت عليها الحكومة عام 2011 كجزء من خطة إنقاذ بقيمة 16 مليار دولار، في أعقاب انهيار العقارات في دبي بين عامي 2009 و2010.

وحصلت شركة نخيل في نوفمبر على تمويل بلغ 17 مليار درهم (4.63 مليار دولار) في الوقت الذي تسرع فيه بتنفيذ خططها لمشروعات جديدة على الواجهة البحرية تتضمن جزر دبي وهو مشروع لإنشاء جزر اصطناعية أخرى عرفت سابقا باسم جزر ديرة.

وبدأ سوق العقارات في دبي، المركز المالي والسياحي للشرق الأوسط، في التعافي في أوائل عام 2021 مع تحرك الحكومة لإعادة فتح اقتصادها ومطاراتها بسرعة.