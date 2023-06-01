انت الان تتابع خبر بعد ميسي وبنزيمة .. مودريتش في طريقه إلى الدوري السعودي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت صحيفة "أوك دياريو" الإسبانية أن النجم الكرواتي لوكا مودريتش أبدى رغبته في الرحيل عن ريال مدريد بعد توصله بعرض من إحدى الفرق السعودية.

وأوضحت الصحيفة أن مودريتش طلب من إدارة النادي الملكي السماح له بالرحيل بعد تلقيه عرضا من أحد الأندية السعودية، تبلغ قيمته 120 مليون يورو لمدة 3 مواسم.

وأضافت: "كل شيء يشير إلى أن اللاعب البالغ من العمر 37 عاما، سيضع نهاية لمرحلته الناجحة في سنتياغو برنابيو، بعد مسيرة دامت أكثر من 10 سنوات".

وتابعت: "من المرجح أن يسمح له ريال مدريد بتقرير مستقبله".

وأبرزت "أوك دياريو" أن لوكا قضى أسابيع من التفكير، مضيفة "يبدو أن العرض السعودي غيّر رأي لاعب خط الوسط الكرواتي الذي يمكن أن يلعب آخر مباراة له في البرنابيو يوم الأحد المقبل".

هذا ولم يكشف المصدر هوية النادي صاحب العرض، الذي وصفه بـ"المثير".

وتأتي هذه الأنباء في الوقت الذي كشف فيه خبير الانتقالات فابريزو رومانو أن نادي الاتحاد السعودي ينتظر ردا من النجم الفرنسي ولاعب ريال مدريد، كريم بنزيمة، في أقرب وقت، بعدما قدّم له عرضا بقيمة 100 مليون يورو سنويا بالإضافة إلى المكافآت.

وإلى جانب بنزيمة، تلقى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هو الآخر "عرضا ضخما" من الهلال السعودي.

وأكد البرنامج الإسباني الشهير "شيرينغيتو"، قبل أيام، أن "ليو" سيوافق على الانضمام إلى نادي الهلال السعودي.