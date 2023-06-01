انت الان تتابع خبر روسيا: أمريكا حاولت التجسس علينا بهذه الطريقة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، إنه تم الكشف عن عمل استخباراتي لأجهزة الاستخبارات الأميركية باستخدام أجهزة تنتجها شركة "أبل" الأميركية.

وأوضح جهاز الأمن الروسي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية حاول التجسس على روسيا بواسطة أجهزة "أبل".

وأكد الأمن الفيدرالي الروسي أن المعلومات التي تم الحصول عليها تدل على تعاون وثيق بين جهاز الاستخبارات الأميركية وشركة "أبل"، بحسب ما ذكر موقع "سبوتنيك" الإخباري الروسي.

وتابع: "آلاف الهواتف من أبل تعرضت للاختراق، بما فيها لسفارات أجنبية لدى روسيا تشمل سفارات دول تابعة لحلف شمال الأطلسي والصين".

ووفقا لسبوتنيك، فقد لفت الأمن الفيدرالي الروسي إلى أن شركة "آبل تمنح أجهزة الاستخبارات الأميركية مجموعة واسعة من الإمكانيات لمراقبة أي شخص بما في ذلك شركاء أميركا في معاداة روسيا".

من ناحية ثانية، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن وزارة الدفاع وحرس الحدود وخدمات الطوارئ والسلطات المحلية تقدم تقارير باستمرار إلى الرئيس فلاديمير بوتين بشأن الوضع في منطقة بيلغورود، حسبما ذكرت وكالة تاس للأنباء المملوكة للدولة.

وتعرضت منطقة بيلغورود، المتاخمة لمنطقة خاركيف الأوكرانية، لقصف عنيف في الأيام الماضية، حيث تسببت آخر عمليات القصف مؤخرا في إصابة 5 أشخاص.

وقال حاكم إقليم بيلغورود فياتشيسلاف جلادكوف إن القوات الأوكرانية قصفت مدينة شيبيكينو بقذائف غراد، واشتعلت النيران في مبنى النزل، وحدث دمار في المبنى الإداري، مشيرا إلى أنه جاري جمع المعلومات وتقييم الأضرار.