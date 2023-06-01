102 مليون برميل نفط صادرات العراق للعالم خلال آيار

انت الان تتابع خبر102 مليون برميل نفط صادرات العراق للعالم خلال آيار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلن العراق،اليوم الخميس، أن صادرات النفط الخام للأسواق العالمية خلال أيار الماضي، بلغت أكثر من 102 مليون برميل.

وقالت شركة تسويق النفط العراقية "سومو" التابعة لوزارة النفط، والمعنية بتصدير النفط الخام للسوق العالمية في تقرير اليوم الخميس، إن مجموع كمية الصادرات من النفط الخام بلغ خلال شهر أيار 102 مليون و463 ألفا و387 برميلاً.

وتابعت "أما قيمة الواردات فقد بلغت 7.306 مليار دولار"، مبينة أن معدل الكميات اليومية المصدرة بلغت 3 ملايين و 305 آلاف برميل.

وأشار التقرير النفطي، إلى أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ حوالي 71.30 دولار.