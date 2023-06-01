انت الان تتابع خبر جثة أسير فلسطيني محتجزة لدى الصهاينة منذ 40 عاما والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ما زالت جثة الشهيد الأسيرة أنيس دولة محتجزة لدى الإحتلال منذ عام 1980.

وقال نادي الأسير، الخميس، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل احتجاز جثامين 12 أسيرا من شهداء الحركة الأسيرة.



وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي، أنّه بعد الإفراج عن جثمان شهيد الحركة الأسيرة وديع أبو رموز من القدس، والذي ارتقى في الـ28 كانون الثاني/يناير من العام الجاري، بقي 12 جثمانا محتجزا لدى الاحتلال، وهم: أنيس دولة محتجز جثمانه منذ عام 1980، وعزيز عويسات محتجز جثمانه منذ عام 2018، وفارس بارود منذ عام 2019، ونصار طقاطقة منذ عام 2019، وبسام السايح منذ عام 2019، وسعدي الغرابلي منذ عام 2020، وكمال أبو وعر منذ عام 2020، وسامي العمور منذ عام 2021، وداود الزبيدي منذ العام المنصرم 2022، ومحمد ماهر تركمان منذ العام المنصرم 2022، وناصر أبو حميد منذ العام المنصرم 2022، والشيخ خضر عدنان منذ شهر أيار/ مايو 2023.