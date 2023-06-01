300 مليون دولار حزمة أسلحة من أمريكا إلى لأوكرانيا

انت الان تتابع خبر300 مليون دولار حزمة أسلحة من أمريكا إلى لأوكرانيا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت الولايات المتحدة، عن حزمة جديدة من الأسلحة بقيمة 300 مليون دولار لأوكرانيا، تشمل أنظمة دفاع جوي وعشرات الملايين من طلقات الذخيرة، مؤكدة لكييف ضرورة عدم استخدام الأسلحة الأميركية لشنّ هجمات داخل روسيا.

وبحسب واشنطن بوست، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، في تصريحات للصحافيين "لقد كنا واضحين جدا مع الأوكرانيين في الاتصالات الخاصة"، كما أوضحنا علنا "أننا لا ندعم الهجمات داخل روسيا".

وقالت وزارة الدفاع (البنتاغون) إن الشحنات الأخيرة، سترفع إجمالي قيمة المساعدة الأمنية الأميركية لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في شباط 2022 إلى 37,6 مليار دولار.

وأضافت في بيان "ستواصل الولايات المتحدة العمل مع حلفائها وشركائها لتزويد أوكرانيا بقدرات لتلبية احتياجاتها الفورية في ميدان المعركة ومتطلبات المساعدة الأمنية على المدى الطويل".