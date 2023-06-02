انت الان تتابع خبر الولايات المتحدة تتبرع بمبلغ 153مليون دولار للأونروا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت الولايات المتحدة الخميس عن تبرع بقيمة 153,7 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) وذلك لدعم المساعدات الإنسانية والتنمية البشرية والحماية للاجئي فلسطين.

وأعرب المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني عن شكره لهذا التبرع بالقول: "نحن ممتنون جدا للدعم المالي والسياسي طويل الأمد الذي تقدمه الولايات المتحدة ولشراكتها"، مضيفا: "هذا التبرع سيساعدنا على إبقاء أكثر من 700 مدرسة إضافة إلى 140 مركزا صحيا مفتوحة خلال الأشهر المقبلة.

وجددت الأونروا والولايات المتحدة إطار التعاون (اتفاقية الإطار) للعام 2023-2024، وذلك خلال حفل توقيع افتراضي هذا الأسبوع.

وتؤكد هذه الاتفاقية من جديد على التزام الولايات المتحدة بدعم الوكالة وولايتها وبدعم حقوق لاجئي فلسطين