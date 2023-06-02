انت الان تتابع خبر الكشف رسمياً عن أملاك أردوغان وزوجته .. 4 حسابات بنكية وهذا رصيدهما والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بعد فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية جديدة، كشف أردوغان عن قائمة ممتلكاته وأمواله هو وزوجته.

وقد نشرت الجريدة الرسمية قائمة بأموال وممتلكات الرئيس رجب طيب أردوغان وزوجته كما ينص القانون التركي والموزعة كالتالي:

-أمواله في البنوك:

يمتلك أردوغان وزوجته أربعة حسابات بنكية في ثلاثة بنوك مجموع رصيدهما 1 مليون و883 ألف ليرة.

-أمواله في العقارات:

️قطعة أرض في قريته مساحتها 2000 متر مربع بقيمة 10 آلاف ليرة (اشتراها سنة 1988).

️حصتان في منزل بمنطقة أوسكودار بإسطنبول قيمة كل منهما 7 مليون و695 ألف ليرة (اشتراهما سنة 2009).

-أمواله في الدين:

أردوغان مديون لشخص يدعى مصطفى أردوغان بقيمة 5 مليون و390 ألف ليرة.

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن حكومته ستسخر كافة إمكاناتها في الفترة المقبلة لنهضة الاقتصاد وتأهيل مناطق الزلزال.

جاء ذلك في خطاب ألقاه بالمجمع الرئاسي التركي في العاصمة أنقرة، أمام حشد كبير من أنصاره عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وأوضح أردوغان أن المسألة الأهم في الأيام القادمة هي حل مشاكل زيادة الأسعار الناجمة عن التضخم.

وأضاف: “سنواصل سياسة الاستقرار، والتخطيط لبناء اقتصاد إنتاجي يقوم على أساس الاستثمار وخلق فرص العمل”.

وأردف: “تضميد جراح منكوبي زلزال 6 فبراير وإعادة بناء مدننا المدمرة ستكون في مقدمة أولوياتنا، وكذلك سنسخر كل وقتنا وطاقتنا للعمل وإنجاز المشاريع وتقديم الخدمات”.

وحول نتائج الانتخابات، قال أردوغان: “لم يخسر أحد اليوم، فالفائز 85 مليون مواطن، حان الوقت لنجتمع ونتحد حول أهدافنا وأحلامنا الوطنية”.

وأعرب أردوغان عن احترامه الدائم لإرادة الشعب، مبينا أن الفائز في هذه الانتخابات هو تركيا والديمقراطية.

وتطرق إلى مسألة عودة اللاجئين السوريين قائلا: “وفرنا الإمكانية لعودة نحو 600 ألف شخص إلى المناطق الآمنة في سوريا حتى اليوم”.

واستطرد: “سنضمن عودة مليون سوري إضافي في غضون سنوات قليلة من خلال مشروع سكني جديد ننفذه مع قطر”.