انت الان تتابع خبر هكذا علق ترامب على حادثة سقوط بايدن والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - علّق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على حادثة سقوط خلفه الرئيس جو بايدن في حفل تخريج القوات الجوية في كولورادو، وتمنّى له السلامة.



وقال ترامب خلال حدث لتقديم الشكر للمتطوعين في حملته الانتخابية للعام 2024 بولاية أيوا، "حسناً، آمل أنه لم يصب بأذى، أتمنى ألا يصاب بأذى".



وأضاف "انظروا الموقف برمّته جنون، فعليك أن تكون حذراً على المنصات، لأنك لا تريد السقوط عن السلالم، حتى لو تطلب الأمر النزول عنها خطوة بخطوة".



وتعرض الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، لحادث سقوط على المنصة خلال مشاركته في تخريج طلاب من القوات الجوية.



وألقى بايدن خطابا خلال حفل تخرّج في الأكاديمية العسكرية، وكان قد صافح للتو خريجا ويهم بالعودة إلى مقعده، عندما سقط أرضا.



وسارع عناصر في سلاح الجو لمساعدته على الوقوف مجددا، وبدا أنه لم يحتج إلى مزيد من المساعدة.



وعندما وقف، أشار بايدن إلى غرض بدا أنه تعثّر به. وبدا الغرض أشبه بكيس رمل أسود صغير.



وبعيد الواقعة أطلق مدير الاتصالات في البيت الأبيض بين لابولت، تغريدة جاء فيها "إنه بخير. كان هناك كيس رمل على المنصة حينما كان يصافح" الخريجين.



ولاحقا، استقل بايدن الطائرة عائدا إلى واشنطن، من دون أن يتوقّف للرد على أسئلة الصحافيين.



وازدادت عثرات الرئيس الأميركي، وأحدثها سقوطه خلال زيارة ضريح مؤخرا في اليابان، فضلا عن رصد بعض أحاديثه التي لا تتصل بسياق واضح أو مفهوم، وهو ما يثير القلق حول لياقة الرئيس الذهنية والصحية.