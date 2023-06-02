انت الان تتابع خبر وزير الخارجية الأمريكي يبدأ زيارة عمل إلى السعودية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يسافر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى المملكة العربية السعودية الثلاثاء المقبل، للاجتماع مع المسؤولين السعوديين لمناقشة التعاون الاستراتيجي الأمريكي السعودي في القضايا الإقليمية والعالمية ومجموعة من القضايا الثنائية بما في ذلك التعاون الاقتصادي والأمني.

وسيشارك الوزير الأمريكي أيضًا في اجتماع وزاري لمجلس التعاون الخليجي الأمريكي الثلاثاء، لمناقشة التعاون المتزايد مع شركائنا في دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز الأمن والاستقرار وخفض التصعيد والتكامل الإقليمي والفرص الاقتصادية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

فيما سيستضيف بلينكن اجتماعا وزاريا للتحالف الدولي لهزيمة داعش مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في الرياض، الأربعاء، لتسليط الضوء على الدور الحاسم الذي يلعبه التحالف لمواجهة التهديد المستمر لداعش وإعادة التأكيد على ضمان هزيمتها الدائمة.