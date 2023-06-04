انت الان تتابع خبر فريق حماية نسائي للرئيس الأمريكي والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في سابقة اعتبرها البعض شبيهة بتلك التي كان الرئيس الليبي الأسبق معمر القذافي يتبعها في سلك الحراسة الشخصي له، وهو إحاطة نفسه بحراسة أمنية سرية من النساء، أحاطت فرقة حرس خاصة بالرئيس الأرميكي جو بايدن خلال زيارته لكولورادو.

وأعلن جهاز الخدمة السرية الأمريكي، المعني بحماية رؤساء أمريكا، عن تزويده ولأول مرة في التاريخ، الرئيس جو بايدن بفريق سرّي مكون بشكل كامل من النساء فقط خلال سفره إلى ولاية كولورادو.



وكتب جهاز الخدمة السرّية في حسابه على "تويتر": "زيارة الرئيس بايدن الأخيرة إلى أكاديمية القوى الجوية في مدينة كولورادو- سبرينغز في الولاية، حظيت بدعم فريق نقل مكوّن من النساء بالكامل لأول مرة في التاريخ".



وتضمن منشور الوكالة الحكومية المذكورة صورا لموظفي المخابرات على خلفية سيارات الموكب الرئاسي وطائرة النقل العسكرية.



وجذبت رحلة بايدن إلى كولورادو يوم الخميس الماضي الأنظار بعد سقوطه على المنصة الرئيسية لأكاديمية القوات الجوية، حيث تعثر رئيس البيت الأبيض فوق صندوق من الرمل.



بدوره يقول البيت الأبيض إن الرئيس "بخير".



يُشار إلى أن الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي كان يختار النساء فقط في طاقم حراسته الشخصية وهو الأمر الذي أثار جدلا حينذاك، ونالت هذه الظاهرة حصتها الكافية من التكهنات طوال ظهور القذافي برفقتهن.