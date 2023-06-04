أردوغان يعلن أسماء حكومته الجديدة

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رياض - احمد صلاح - شهدت حكومة تركيا الجديدة تغييرات شبه كاملة للفريق الوزاري لأردوغان.



وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تشكيلة حكومته الجديدة، بعد ساعات من تنصيبه رئيسا للبلاد لعهدة جديدة، والتي شملت تغييرا شبه كامل للطاقم الوزاري السابق.



وقدّم أردوغان وزراءه الجدد في مؤتمر صحفي مساء اليوم السبت، وأعلن تعيين جودت يلماز نائبا للرئيس.



وأعلن الرئيس التركي تعيين رئيس المخابرات هاكان فيدان في منصب وزير الخارجية بالحكومة الجديدة.



وشغل فيدان منصب رئيس جهاز المخابرات على مدى 13 عاما. وهو من مواليد عام 1968، وتخرج في المدرسة الحربية بقسم اللغات في القوات البرية.



وتوجه فيدان إلى الحياة الأكاديمية بعد خدمته في الجيش، وألقى محاضرات في مجال العلاقات الدولية بجامعتي "حاجت تبه" و"بيلكنت" في أنقرة، وشغل بعد ذلك مناصب مهمة في مجالات السياسة الخارجية والأمن على مختلف المستويات الحكومية.



وتم تكليف محمد شيمشك بحقيبة الخزانة والمالية، وهو ما جاء موافقا لتكهنات ترددت الآونة الأخيرة، وقد يشير تعيينه إلى تغيير محتمل في السياسة المالية والنقدية التي انتهجتها أنقرة السنوات الماضية.



وقالت وكالات صحافية بأن شيمشك حظي بتقدير كبير من المستثمرين عندما شغل منصبي وزير المالية، ونائب رئيس الوزراء بين عامي 2009 و2018.



وأعلن الرئيس أردوغان أيضا تعيين والي إسطنبول علي يرلي قايا وزيرا للداخلية، كما كلف يشار غولر بمنصب وزير الدفاع.



شيمشك شغل سابقا منصبي وزير المالية ونائب رئيس الوزراء بين عامي 2009 و2018 (رويترز)

وتم تعيين سفيرة البلاد في الجزائر ماهينور أوزدمير غوكطاش وزيرة للأسرة والسياسات الاجتماعية، في الحكومة الجديدة.



وتحمل غوكطاش الجنسيتين التركية والبلجيكية، واشتهرت سابقا بأنها أول برلمانية محجبة في بلجيكا.



وقد احتفظ فخر الدين قوجة بمنصبه وزيرا للصحة، ومحمد نوري أرصوي بحقيبة الثقافة والسياحة.





