انت الان تتابع خبر أردوغان يُقسِمُ بشرفه وعِرضه .. والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت كلمات القسم الذي أداه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استهلالا لولايتة الرئاسية الجديدة، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وقال أردوغان "بصفتي رئيسا للجمهورية أقسم بشرفي وعرضي أن أحافظ على بقاء الدولة واستقلالها ووحدة الوطن والشعب التي لا تقبل التقسيم وصيانة سيادة الأمة بلا شرط أو قيد والتمسك بالدستور وسيادة القانون والديمقراطية ومبادئ أتاتورك وإصلاحاته ومبدأ الجمهورية العلمانية..".

وقال مغردون إنّ القسم بغير الله سبحانه لا يجوز وبخاصة ان اردوغان يتزعم دولة مسلمة.

وعقب انتهاء مراسم تنصيب الرئيس التركي وأدائه اليمين الدستورية، قال أردوغان: "سنعزز ديمقراطيتنا بدستور جديد حر ومدني وشامل ونتحرر من الدستور الحالي الذي كان ثمرة لانقلاب عسكري"، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.