انت الان تتابع خبر مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقـصى والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وقاموا بجولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته وسط حالة من الغضب والغليان سادت في المكان.

وتقوم جماعات المستوطنين المتطرفين باقتحام الأقصى بشكل يومي عدا يومي الجمعة والسبت في محاولة منهم لتكريس التقسيم الزماني والمكاني داخل الحرم القدسي الشريف.