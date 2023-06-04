انت الان تتابع خبر الاحتلال يكشف نتائج التحقيقات الأولية لعملية الحدود المصرية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أفادت نتائج التحقيقات الأولية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في حادثة مقتل 3 جنود على يد جندي مصري بوجود عدد من الأخطاء التي قام بها أفراد جيش الاحتلال في هذه العملية.

وأشارت النتائج الأولية، الأحد، إلى أن "الجندي المصري قد خطط مسبقا لهذه العملية"، فيما تؤكد مصادر سياسية من الاحتلال أنه لن يكون لهذه العملية أي تأثير على العلاقات بين البلدين.

والسبت، كشف جيش الإحتلال في بيان تفاصيل ما حدث في عملية إطلاق النار التي قتل على إثرها 3 جنود إسرائيليين وجندي مصري.

وجاء في البيان كالتالي: " في ساعات الصباح الباكر وخلال نشاط لتأمين الحدود قتل جندي ومجندة من جيش الدفاع في نقطة عسكرية نتيجة تعرضهما لإطلاق نار على الحدود المصرية. وبعد ذلك وصلت قوات إضافية إلى المكان وباشرت بأعمال تمشيط في المنطقة. وفي ساعات الظهر رصدت القوات العسكرية خلال أعمال التمشيط المتسلل نفسه داخل الأراضي الإسرائيلية حيث اندلع تبادل لإطلاق نار تمكن خلاله الجنود والقادة من قتل المتسلل. وخلال الاشتباك قتل جندي من جيش الدفاع وأصيب ضابط صف بجروح طفيفة. ومنفذ الهجوم هو جندي مصري حيث يتم التحقيق في الحادث بتعاون كامل ووثيق مع الجيش المصري. وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية يجري تحقيقًا ميدانيًا برفقة قائد فرقة 80 الاقليمية وقادة أخرين. وتواصل قوات جيش الدفاع أعمال التمشيط في المنطقة للتأكد من عدم وجود متسللين آخرين."

بيان مصري

من جانبه، أعلن المتحدث العسكري باسم الجيش المصري أن فرد أمن مصريا قتل أثناء مطاردة مهربي مخدرات، على الحدود مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح في بيان رسمي أنه "فجر السبت قام أحد عناصر الأمن المكلفة تأمين خط الحدود الدولية، بمطاردة عناصر تهريب المخدرات".

وتابع: "أثناء المطاردة اخترق فرد الأمن حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران، مما أدى إلى وفاة 3 فرد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة 2 آخرين، بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران".

وتابع: "جار اتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة".