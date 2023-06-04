انت الان تتابع خبر (صندوق أسرار أردوغان) أصبح وزيراً للخارجية التركية .. تعرف عليه والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تولى هاكان فيدان الذي قال عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل سنوات "إنه صندوق أسراري"، حقيبة وزارة الخارجية في حكومة الرئيس أردوغان الجديدة.



فيدان الذي شغل منصب رئيس جهاز الاستخبارات على مدى سنوات، من مواليد العاصمة أنقرة سنة 1968، تخرج في المدرسة الحربية في القوات البرية، وأكمل تعليمه الأكاديمي أثناء خدمته في الجيش التركي.



خلال مهمته في حلف شمال الأطلسي الناتو خارج تركيا، حصل فيدان على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والإدارية من جامعة ماريلاند.



وأكمل مسيرته التعليمية ليحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه من قسم العلاقات الدولية في جامعة بيلكنت بالعاصمة أنقرة.



وتوجه فيدان إلى الحياة الأكاديمية بعد خدمته في الجيش التركي، وألقى محاضرات في مجال العلاقات الدولية بجامعتي "حاجت تبه" و"بيلكنت" بأنقرة.



شغل فيدان مناصب مهمة في مجالات السياسة الخارجية والأمن على مختلف المستويات الحكومية.



ومن تلك المناصب، نائب وكيل الوزارة المسؤول عن السياسة الخارجية وقضايا الأمن في رئاسة الوزراء، وعضو في مجلس إدارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وممثل خاص لرئيس الوزراء التركي، ونائب لرئيس جهاز الاستخبارات، وممثل خاص لرئيس الجمهورية، ورئيس لجهاز المخابرات طوال 13 عاما منذ 2010.