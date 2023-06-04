انت الان تتابع خبر الدفاع الروسية تعلن استهداف مطارات عسكرية أوكرانية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الروسية ،الأحد أن قواتها نفذت الليلة الماضية ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من الجو، على أهداف في مطارات عسكرية أوكرانية.

وأكدت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن الضربة حققت هدفها وتمت إصابة مواقع قيادة ونقاط رادار ومعدات طيران أوكرانية، إضافة إلى مرافق تخزين أسلحة وذخائر.

وأفادت الدفاع الروسية بأنه تعرضت ورشة لتجميع الطائرات بدون طيار الأوكرانية بالقرب من مدينة دنيبروبيتروفسك، للإصابة بأسلحة عالية الدقة تطلق من الأرض.

ومن أبرز النقاط الأخرى التي تضمنها تقرير الدفاع الروسية:

مقتل نحو 600 جندي أوكراني خلال يوم، منهم حوالي 70 جنديا على محور كوبيانسك، و65 على محور كراسني ليمان، و200 على محور دونيتسك، و240 على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، و20 على محور خيرسون.

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