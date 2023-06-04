انت الان تتابع خبر الاحتلال يقتحم بلدة بيت فوريك شرق نابلس والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، بلدة بيت فوريك، شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت فوريك، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الصوت والغاز السام، بالتزامن مع خروج الطلبة من مدارسهم، مشيرة إلى اندلاع مواجهات عنيفة أدت الى إصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق جراء إطلاق جيش الاحتلال لقنابل الغاز السام بكثافة.

وفي رام الله، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، إغلاق مدخلي قرية المغير.

وقال رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا، إن قوات الاحتلال واصلت إغلاق المدخلين الرئيسين للقرية، ومنعت المواطنين من الدخول أو الخروج منها.

وأضاف أن المدخل الشرقي للقرية مغلق بشكل كامل، فيما تغلق قوات الاحتلال المدخل الغربي بشكل يومي بين السادسة والنصف صباحاً والثانية ظهراً.