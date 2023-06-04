انت الان تتابع خبر الممر الذي عبر منه المجند المصري إلى الأراضي المحتلة .. صورة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قالت هيئة البث الإسرائيلية في مقال نشرته يوم الأحد، إن المجند المصري منفذ "حادث الحدود"، دخل إسرائيل عبر ممر الطوارئ.



وأضافت أن المجند المصري كان يعلم بوجود فتحة الطوارئ في السياج الموصدة بأصفاد بلاستيكية، ومن هناك وصل إلى موقع الجنود الإسرائيليين الذي يبعد حوالي 150 مترا دون أن يتم اكتشافه من قبل المراقبة، ودون إطلاق إنذار.



وأشارت إلى أنه ومن خلال التحقيق الأولي الذي أجراه الجيش الإسرائيلي، تبين أنه وفي حدود الساعة 02:30 وقعت عملية تهريب مخدرات على بعد حوالي ثلاثة كيلومترات من موقع للجيش الإسرائيلي، وتم إحباط عملية التهريب بنجاح حوالي 3.00 صباحا، موضحا أنه وفي تمام الساعة 04:15 تم إجراء اتصال مع القوة المتمركزة هناك والتي أكدت أن كل شيء على ما يرام.



وذكرت الهيئة أنه وفي حدود الساعة 09:15 صباحا، وصل قائد القسم إلى الموقع العسكري وحدد هوية الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا وأعلن عن وقوع هجوم.



وأفادت نقلا عن التحقيق، بأنه خلال عمليات المسح التي تم إجراؤها باستخدام طائرة بدون طيار، حدد الجيش شخصية مشبوهة على مسافة كيلومتر ونصف داخل الأراضي الإسرائيلية، وعند هذه النقطة بدأ قادة اللواء والفرقة في تقليص حركة المرور إلى المنطقة ومن ثم إطلاق النار.



وبينت الهيئة أنه وخلال المواجهة الأولى قتل الرقيب المقاتل أوهاد دهان، وفي مواجهة ثانية بالقرب من مكان الحادث قتل المجند المصري فيما أصيب جندي إسرائيلي بجروح طفيفة.



وقالت إن الجيش الإسرائيلي يواصل التحقيق في الحادث الذي قتل فيه ثلاثة جنود إسرائيليين.