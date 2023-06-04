انت الان تتابع خبر الرئيس العراقي يتسلم دعوة رسمية لزيارة فلسطين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تلقى الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، دعوة رسمية لزيارة الأراضي الفلسطينية، تسملها من سفير فلسطين لدى العراق أحمد عقل، وبحث معه تطورات الأوضاع السياسية في المنطقة والعلاقات الثنائية

وأشار بيان رئاسة الجمهورية العراقية، اليوم الأحد، إلى أن رشيد بحث خلال استقباله السفير عقل، في قصر بغداد، تطوّرات الأوضاع السياسية في المنطقة والعلاقات الثنائية والتاريخية بين الشعبين وأوضاع الجالية الفلسطينية في العراق.

وتابع البيان: "في مُستهل اللقاء نقل السفير تحيات وتقدير الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد، فيما حمّل رشيد، السفير تحياته وتقديره إلى الرئيس الفلسطيني".

وأضاف: "تمّ، خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع السياسية في المنطقة والعلاقات الثنائية والتاريخية بين الشعبين وأوضاع الجالية الفلسطينية في العراق، حيث أكد رئيس الجمهورية أن العراق يولي اهتماما بالقضية الفلسطينية ويدعمها في كافة المحافل الدولية من أجل نيل الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة".

من جانبه، قدّم السفير أحمد عقل شكره لرئيس الجمهورية العراقية على اهتمامه ودعمه لحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا حرص ورغبة بلاده حكومة وشعبا على توطيد علاقات التعاون مع العراق وشعبه الشقيق".

كما جدّد السفير الدعوة لرئيس الجمهورية لزيارة الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى "أهمية دور العراق في تبنّي تفعيل قرارات الجامعة العربية بخصوص القضية الفلسطينية"