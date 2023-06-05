انت الان تتابع خبر الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا من المغير والان مع التفاصيل





رياض - احمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 15 مواطنا من قرية المغير شرق رام الله.



وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: فتحي عوض أبو نعيم (75 عاماً)، وعفيف صدقي أبو عليا (48 عاماً)، وحمد الله أديب النعسان (48 عاماً)،، وفضل حمد الله النعسان (18 عاماً)، وأديب حمد الله النعسان (16 عاماً)، ومحمد ثائر أبو عليا (19 عاماً)، وبدر حسين أبو عليا (60 عاماً)، وحذيفة جبر أبو عليا (23 عاماً)، ومحمد عفيف أبو عليا (20 عاماً)، وأحمد عبد الله أبو عليا (21 عاماً)، وعوض عبد الفتاح أبو نعيم (22 عاماً)، ومحمد ياسر الحج محمد (20 عاماً)، وسيف هيثم أبو نعيم (16 عاماً)، ومجد نزار النعسان (18 عاماً)، وحمد الله جلال نسعان (19 عاماً).



وتواصل قوات الاحتلال إغلاق المدخلين الرئيسين للقرية، وتمنع المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، ما يضطرهم إلى سلوك طرق ترابية وعرة للوصول إلى أماكن عملهم التي لا تستطيع عبورها سوى مركبات الدفع الرباعي.



وقال رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو عليا، إن المدخل الشرقي للقرية مغلق بشكل كامل، فيما تغلق قوات الاحتلال المدخل الغربي بشكل يومي بين السادسة والنصف صباحاً والثانية ظهراً.



يذكر أن قوات الاحتلال أغلقت مدخلي القرية لمدة 19 يوما متواصلة، وفتحت المدخل الغربي يوم الخميس الماضي، وأبقت على المدخل الشرقي مغلقا.



يشار إلى أن قوات الاحتلال تعتقل بشكل شبه يومي مواطنين من المغير، فيما سلّمت، الخميس الماضي، المواطن نائل رشيد الحاج محمد إخطارا بالاستيلاء على 5 دونمات من أرضه التي تقع عند المدخل الشرقي للقرية، بذريعة إنشاء برج عسكري، وسلّمت أيضا المواطن رزق أبو نعيم، إخطارا بوقف العمل والبناء في منشأة زراعية وحظيرة أغنام، في الجهة الشرقية من القرية.